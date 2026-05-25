L’attesa è finita: abbiamo finalmente una coreografia da imparare prima dell’inizio dei Mondiali di Calcio. per dimenticare a suon di musica l’esclusione dell’Italia dal torneo. Shakira ha rilasciato il videoclip di Dai Dai, la canzone che dei Mondiali sarà la sigla ufficiale. Il video è un omaggio ai più grandi del pallone, da Maradona a Pelé, fino ai contemporanei Messi e Ronaldo. I più attenti hanno però notato anche un accenno a Piqué, un accenno tutt’altro che lusinghiero. Per Shakira è arrivato il momento dell’ennesima vendetta. La frecciata a Piqué in Dai Dai. Dai Dai è l’inno ufficiale scelto dalla Fifa per accompagnare i Mondiali 2026: protagonista assoluto del videoclip è dunque il calcio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Shakira, nel video di Dai Dai la nuova vendetta contro Piqué

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Shakira reacciona al ver cartel con foto de Piqué en pleno concierto

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