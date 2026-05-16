Shakira | arriva Dai Dai la canzone ufficiale dei Mondiali 2026
Da ieri, la canzone intitolata “Dai Dai” è disponibile su tutte le piattaforme digitali e sarà trasmessa in rotazione radiofonica. La traccia è stata scelta come brano ufficiale dei Mondiali 2026. La pubblicazione è stata annunciata attraverso canali ufficiali e la canzone viene presentata come parte delle attività promozionali legate all’evento sportivo. La data di inizio della rotazione radiofonica non è stata ancora comunicata ufficialmente.
MILANO – È disponibile da ieri su tutte le piattaforme digitali, e sarà in rotazione radiofonica da venerdì 22 maggio, “Dai Dai”, il nuovo singolo di SHAKIRA e Burna Boy, l’inno ufficiale del Fondo FIFA Global Citizen per l’Istruzione, che mira a raccogliere 100 milioni di dollari entro la fine dei Mondiali FIFA 2026™ per garantire ai bambini di tutto il mondo l’accesso a un’istruzione e a attività sportive di qualità. Shakira collaborerà con Global Citizen e FIFA per favorire l’accesso all’istruzione nelle comunità svantaggiate, donando al fondo i proventi derivanti dalle sue royalty di “Dai Dai” e 1 dollaro per ogni biglietto venduto del suo prossimo tour “Las Mujeres Ya No Lloran” al fondo educativo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Shakira lanza la canción oficial del Mundial 2026
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