Shakira | arriva Dai Dai la canzone ufficiale dei Mondiali 2026

Da ieri, la canzone intitolata “Dai Dai” è disponibile su tutte le piattaforme digitali e sarà trasmessa in rotazione radiofonica. La traccia è stata scelta come brano ufficiale dei Mondiali 2026. La pubblicazione è stata annunciata attraverso canali ufficiali e la canzone viene presentata come parte delle attività promozionali legate all’evento sportivo. La data di inizio della rotazione radiofonica non è stata ancora comunicata ufficialmente.

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