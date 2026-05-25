Sezioni elettorali deserte anche nella scuola del campo sportivo
Nella seconda giornata di voto, i seggi sono ancora poco frequentati anche nella scuola del campo sportivo. Dopo più di quattro ore dall’apertura, l’affluenza rimane bassa in tutti gli istituti del centro, tra cui il plesso “Castagnolo”. Nessun seggio registra un aumento significativo di votanti e le sezioni elettorali continuano a rimanere quasi deserte. La partecipazione degli elettori si mantiene stabile a questa fase della giornata.
Seconda giornata elettorale quasi al giro di boa. Dopo oltre quattro ore dall’apertura dei seggi, l’affluenza degli elettori si mantiene bassa anche nel plesso “Castagnolo” così come nel resto degli istituti del centro. Sono stati pochi i cittadini che hanno votato oggi. Nella sezione numero 23. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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