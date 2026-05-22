Elezioni 2026 cambia la sede di alcune sezioni elettorali

Da messinatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista delle elezioni del 2026, il Comune di Messina comunica che alcune sezioni elettorali sono state spostate in nuove sedi. Le modifiche riguardano diverse aree del territorio comunale e sono state apportate per facilitare lo svolgimento delle operazioni di voto. La comunicazione è stata inviata ai cittadini per informarli dei cambiamenti e garantire che siano a conoscenza delle nuove ubicazioni delle sezioni. Le consultazioni si terranno domenica 24 e lunedì 25 maggio.

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In vista delle consultazioni elettorali di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, il Comune di Messina ricorda ai cittadini che alcune sezioni elettorali del territorio comunale sono state trasferite in nuove sedi, al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni di voto e una migliore. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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