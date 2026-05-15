Elezioni amministrative trasferite alcune sezioni elettorali | ecco quali

In vista delle elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio 2026, alcune sezioni elettorali del territorio comunale sono state spostate in sedi diverse rispetto alle precedenti. La modifica riguarda specifiche aree del comune, con l'obiettivo di facilitare le operazioni di voto e assicurare il corretto svolgimento delle procedure elettorali. I cittadini interessati sono invitati a consultare le nuove ubicazioni delle sezioni attraverso i canali ufficiali del Comune.

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