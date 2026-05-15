Elezioni amministrative trasferite alcune sezioni elettorali | ecco quali
In vista delle elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio 2026, alcune sezioni elettorali del territorio comunale sono state spostate in sedi diverse rispetto alle precedenti. La modifica riguarda specifiche aree del comune, con l'obiettivo di facilitare le operazioni di voto e assicurare il corretto svolgimento delle procedure elettorali. I cittadini interessati sono invitati a consultare le nuove ubicazioni delle sezioni attraverso i canali ufficiali del Comune.
In vista delle prossime consultazioni elettorali del 24 e 25 maggio 2026 si informano i cittadini interessati che alcune sezioni elettorali del territorio comunale sono state trasferite in nuove sedi, al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni di voto e una migliore. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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