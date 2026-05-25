L’Under 15 del Perugia ha vinto 3-1 il derby di andata dei quarti di finale dei play off contro la Ternana, giocato allo stadio “Piè di Arrone”. Nel primo tempo, capitan Calistri ha segnato due volte, mentre Mengani ha chiuso la partita nella ripresa. La squadra biancorossa si è imposta in trasferta contro i rossoverdi, ottenendo un vantaggio importante in vista del ritorno.

Il derby d’andata è biancorosso. Con la doppietta di capitan Calistri nel primo tempo e il sigillo di Mengani nella ripresa il Perugia Under 15 vince 3-1 il derby di andata dei quarti di finale contro la Ternana, disputato in casa dei rossoverdi, allo stadio “Piè di Arrone”. Biancorossi in vantaggio al 17? con Calistri. I padroni di casa pareggiano al 22? con Spina, ma appena sei minuti dopo ancora Calistri riporta avanti il Grifo. Nella ripresa la squadra di Romoli va ancora a segno al 32? con Mengani, per il 3-1 finale. Al triplice fischio, il meritato omaggio ai ragazzi da parte dei sostenitori biancorossi arrivati ad Arrone. Un vantaggio di due reti che ora i grifoncelli dovranno difendere nella partita di ritorno dei quarti di finale, in programma il prossimo fine settimana, con data da decidere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Settore giovanile, andata quarti di finale play off. Blitz dell’Under 15 nel derby. Bis di Calistri e poi Mengani

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