PERUGIA - Dopo il successo della formazione Primavera che ha compiuto l’importante blitz a Cosenza, arrivano altre successo per il settore giovanile biancorosso. I ragazzi delle giovanili del Perugia vincono entrambe le doppie sfide nella trasferta in terra d’Abruzzo contro il Pineto. Un gol di Samuel Calvà nella ripresa regala la vittoria al Perugia U17 di mister Pierpaolo Anelli, che allo stadio “Alessandro Collevecchio” di Scene (TE) battono il Pineto 1-0. Nel prossimo turno i biancorossi torneranno a giocare a Pian di Massiano, avversario di turno sarà il Guidonia Montecelio. PERUGIA UNDER 17: Cataldi, Bisonni, Ciappi, Pierangelini, Ragni, Minestrini (15? st Zompetta), Castellucci, Ciarapica (31? st Ferdinandi), Calvà (47? st Auricchio), Raffaelli (31? st Santillo), Piazza (15? st Cirillo). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Settore giovanile. Doppio blitz a Pineto per le Under. Bis di Ferraro, la firma di Calvà

Articoli correlati

Settore giovanile. Primavera, blitz a Cosenza e terzo posto. Le firme di Agnissan, Rondolini e GiardinoImportante successo per la Primavera del Perugia che passa a Cosenza (3-1) grazie alle reti di Agnissan, Rondolini e Giardino e conquista 3 punti...

Settore giovanile. La Primavera va, blitz a Monopoli. Barberini regala il terzo postoGIOIA DEL COLLE – La Primavera del Perugia riparte di slancio e con un blitz conquista il terzo posto in classifica.