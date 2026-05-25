L’Italia sta vivendo una settimana caratterizzata da temperature elevate, con un anticiclone che domina il clima e provoca un aumento dei valori termici. Nella prima parte della settimana sono previsti anche i primi temporali, che interesseranno alcune zone del Paese. Le temperature continueranno a salire, portando condizioni tipicamente estive su gran parte della penisola.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Anticiclone protagonista e temperature in forte aumento. L’avvio della settimana sarà dominato da condizioni tipicamente estive, con il caldo che accelera e si impone su gran parte della Penisola. Le anomalie termiche più evidenti si registreranno soprattutto al Nord, in particolare sulla Pianura Padana, dove le temperature potranno raggiungere punte di 34-35°C nelle aree centrali. Scenario diverso invece per il Sud e lungo il versante adriatico, dove la presenza di ventilazione da nord debole o moderata contribuirà a mantenere un clima leggermente più sopportabile e valori termici meno estremi. Stabilità diffusa e instabilità quasi assente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Settimana dal sapore estivo sull’Italia: caldo intenso e primi temporali in arrivo

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