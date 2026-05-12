Meteo in arrivo piogge e temporali sull’Italia | le previsioni di Simone Abelli per la settimana

Secondo le previsioni di Simone Abelli, questa settimana sull’Italia si prevedono condizioni di instabilità con l’arrivo di diverse perturbazioni. Le giornate saranno caratterizzate da piogge e temporali diffusi in diverse regioni del paese. La situazione meteorologica mostra un cambiamento rispetto ai giorni precedenti, con un aumento delle precipitazioni e delle condizioni di maltempo.

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Settimana all'insegna dell'instabilità, caratterizzata dal passaggio sull’Italia di diverse perturbazioni che porteranno piogge e temporali. Le previsioni meteo di Simone Abelli, meteorologo Meteo Expert: "Situazione molto dinamica, atteso miglioramento dopo il weekend".🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Piogge e temporali in arrivo, sull’Italia torna il maltempo: le previsioni meteo Abbondanti piogge e temporali nel fine settimana: le previsioni meteoTra sabato 14 e domenica 15 marzo si attende un nuovo peggioramento con piogge intense, temporali e nevicate abbondanti sulle Alpi, causati... Argomenti più discussi: Previsioni meteo, weekend all'insegna dell'instabilità: sabato breve pausa con il sole, poi tornano le piogge; Forti piogge e perturbazione in arrivo al Nord, caldo quasi estivo al Sud: le previsioni meteo dell'esperto; Che tempo farà la prossima settimana: le previsioni meteo dal 4 al 10 maggio. Torna il maltempo al Centro-Nord; Tso per la moglie di Loris Bianchi: sotto effetto di droghe ha aggredito con un coltello la titolare di un hotel. Primavera in ritardo sull’Italia, tornano piogge, vento forte e neve a quote basse: le previsioni dell’espertoAttesa nei prossimi giorni una nuova intensa fase di maltempo che colpirà l'Italia a partire dalla fine di mercoledì 25 marzo. A spiegarlo a Fanpage.it è Simone Abelli, meteorologo di Meteo Expert. fanpage.it