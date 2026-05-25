Sette miliardi di profitti ma 5 mila lavoratori in meno | a Terenzo e Compiano chiuso l' ultimo sportello bancario

Notizia in breve

A fine marzo 2026, le banche hanno registrato sette miliardi di profitti nel primo trimestre, ma hanno chiuso 375 sportelli in un anno. Contestualmente, il numero di dipendenti è diminuito di circa 5.000 unità. Tra le località interessate, Terenzo e Compiano hanno visto la chiusura dell’ultimo sportello bancario presente. I dati si riferiscono a un periodo di ridimensionamento delle filiali e delle risorse umane nel settore bancario.