Sette miliardi di profitti ma 5 mila lavoratori in meno | a Terenzo e Compiano chiuso l' ultimo sportello bancario

Da parmatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A fine marzo 2026, le banche hanno registrato sette miliardi di profitti nel primo trimestre, ma hanno chiuso 375 sportelli in un anno. Contestualmente, il numero di dipendenti è diminuito di circa 5.000 unità. Tra le località interessate, Terenzo e Compiano hanno visto la chiusura dell’ultimo sportello bancario presente. I dati si riferiscono a un periodo di ridimensionamento delle filiali e delle risorse umane nel settore bancario.

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Sette miliardi di profitti nel primo trimestre 2026, ma quasi 5 mila lavoratori in meno e 375 sportelli chiusi in dodici mesi.  Il segretario generale First Cisl di Parma e Piacenza Cosimo Vaglio interviene spiegando che la trasformazione tecnologica non può diventare l'alibi per allontanarsi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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