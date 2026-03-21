Il fatturato Diasorin cresce a 1,2 miliardi ma i profitti frenano

Da ilgiornale.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fatturato di Diasorin ha raggiunto 1,2 miliardi di euro, ma i profitti hanno rallentato. La società si confronta con un mercato che si estende oltre i laboratori e i grandi ospedali, coinvolgendo anche studi medici di quartiere e centri di cura urgente negli Stati Uniti. Questi cambiamenti stanno modificando il panorama della diagnostica.

Non è più solo una questione di laboratori e grandi complessi ospedalieri. La nuova frontiera della diagnostica si gioca tra gli studi medici di quartiere e i centri di cura urgente che costellano il panorama sanitario americano. Diasorin, che ieri ha annunciato ricavi 2025 in crescita del 4% (1,2 miliardi di euro) e un utile netto pari a 150 milioni (-20% a cambi correnti) e ha proposto un dividendo di 1,30 euro per azione, lo sa bene. Così, con una mossa strategica, ha siglato un accordo di distribuzione con il gigante McKesson Medical-Surgical. L'obiettivo? Portare la potenza della piattaforma molecolare Liaison Nes direttamente lì dove il paziente incontra il medico, trasformando la velocità di risposta in un vantaggio competitivo senza precedenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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