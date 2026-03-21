Il fatturato Diasorin cresce a 1,2 miliardi ma i profitti frenano

Il fatturato di Diasorin ha raggiunto 1,2 miliardi di euro, ma i profitti hanno rallentato. La società si confronta con un mercato che si estende oltre i laboratori e i grandi ospedali, coinvolgendo anche studi medici di quartiere e centri di cura urgente negli Stati Uniti. Questi cambiamenti stanno modificando il panorama della diagnostica.

Non è più solo una questione di laboratori e grandi complessi ospedalieri. La nuova frontiera della diagnostica si gioca tra gli studi medici di quartiere e i centri di cura urgente che costellano il panorama sanitario americano. Diasorin, che ieri ha annunciato ricavi 2025 in crescita del 4% (1,2 miliardi di euro) e un utile netto pari a 150 milioni (-20% a cambi correnti) e ha proposto un dividendo di 1,30 euro per azione, lo sa bene. Così, con una mossa strategica, ha siglato un accordo di distribuzione con il gigante McKesson Medical-Surgical. L'obiettivo? Portare la potenza della piattaforma molecolare Liaison Nes direttamente lì dove il paziente incontra il medico, trasformando la velocità di risposta in un vantaggio competitivo senza precedenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il fatturato Diasorin cresce a 1,2 miliardi ma i profitti frenano Articoli correlati Formaggi Dop: 4 miliardi di fatturato, ma gli allevatoriLa produzione del Parmigiano Reggiano e del Grana Padano registra una crescita che avvicina il valore complessivo a 4 miliardi di euro, con un... Leggi anche: Quanto vale davvero la moda italiana, fatturato da 92,9 miliardi ma è in calo Tutto quello che riguarda Il fatturato Diasorin cresce a 1 2... Discussioni sull' argomento Il fatturato Diasorin cresce a 1,2 miliardi ma i profitti frenano; Diasorin, ricavi in tenuta a 1,19 miliardi (+1%) ma l’utile cala a 150 milioni. Il fatturato Diasorin cresce a 1,2 miliardi ma i profitti frenanoLa nuova frontiera della diagnostica si gioca tra gli studi medici di quartiere e i centri di cura urgente che costellano il panorama sanitario americano ... ilgiornale.it Diasorin non produrrà più in Cina: verso la chiusura della fabbrica di Shanghai. Nel 2025 ricavi a 1,2 miliardiLa società di diagnostica registra una crescita del fatturato dell’1% mentre cala l’utile (-20%). Per i soci dividendo da 1,3 euro per azione ... milanofinanza.it Domenica da incorniciare per Gas Sales Bluenergy Sitting Volley! Al quarto concentramento, la squadra biancorossa si conferma protagonista assoluta con due vittorie nette: 3-0 contro Diasorin Fenera Chieri e 3-1 contro Acqua S.Bernardo Cuneo SV. Con rit facebook Ftse Mib, i migliori e peggiori della settimana: bene Leonardo, debole Diasorin • Le Borse europee, con Piazza Affari in particolare, sono state penalizzate da un’ondata di vendite mentre la guerra in Iran conclude la sua seconda settimana, alimentando … x.com