A Sesto Calende si svolge l'evento Musicalende, che vede la partecipazione di giovani cantanti e cori alpini. La serata prevede l’esibizione di voci emergenti che si confrontano con il coro alpino storico. Sono previsti momenti di dialogo musicale tra i nuovi talenti e il coro tradizionale. L’evento mira a mettere in relazione le diverse generazioni di cantanti attraverso performance corali. La manifestazione si svolge in una location pubblica dedicata alla musica e alla cultura locale.

? Punti chiave Chi sono le voci giovanili che apriranno la serata?. Come dialogheranno i nuovi talenti con il coro alpino storico?. Dove si terrà l'incontro tra tradizione parrocchiale e canti montani?. Perché questo concerto punta a unire generazioni diverse a Sesto Calende?.? In Breve Sabato 30 maggio ore 21 presso la Sala della Comunità del Censad. Coretto San Piergiorgio Frassati e coro Out of time aprono la serata. Coro Alpino Sestese chiude l'evento con brani storici e di montagna. Collaborazione con la Comunità Pastorale Sant’Agostino e patrocinio della Città. Sabato 30 maggio alle ore 21, la Sala della Comunità del Censad in via Indipendenza a Sesto Calende ospiterà il concerto Musicalende, un appuntamento che promette di unire diverse generazioni attraverso il potere del canto corale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sesto Calende: Musicalende unisce giovani e cori alpini in musica

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