Sesto Calende | il confronto sul Sì al referendum 2026

A Sesto Calende si terrà lunedì 16 marzo alle ore 20 un incontro pubblico dedicato al referendum del 2026. La riunione si concentrerà sulla discussione riguardante l’eventuale approvazione del sì e coinvolgerà cittadini e rappresentanti locali. La serata si svolgerà presso una sede pubblica della città, con l’obiettivo di informare e ascoltare le opinioni sulla proposta referendaria.

Sesto Calende si prepara a diventare il palcoscenico di un confronto cruciale sulla futura architettura istituzionale italiana, con un incontro pubblico fissato per lunedì 16 marzo alle ore 20.30 nella storica Sala Cesare da Sesto. L’iniziativa, intitolata Le ragioni del Sì, è promossa dal Circolo locale e mira a chiarire i dettagli della riforma costituzionale in vista del referendum previsto nel 2026. L’evento vedrà la partecipazione attiva di figure chiave come i deputati Andrea Pellicini e Andrea Mascaretti, affiancati dall’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso, mentre gli aspetti giuridici saranno trattati dagli avvocati Luca Marsico e Augusto Basilico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

A Sesto Calende una serata di confronto dedicata al referendum costituzionale. Lunedì 16 marzo alle 20.30 la Sala Cesare da Sesto ospiterà l'incontro pubblico dal titolo Le ragioni del Sì

