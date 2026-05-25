Servizio civile in Asl 55 posti cercansi | stipendio esperienza e niente raccomandazioni almeno sulla carta

Notizia in breve

Sono aperti 55 posti per il servizio civile presso un'azienda sanitaria locale in Toscana. Sono previsti 12 progetti, con un impegno di un anno e la possibilità di aggiungere esperienza al curriculum. La selezione non richiede raccomandazioni, e lo stipendio previsto non è specificato. La candidatura si basa sulla documentazione presentata, senza altri requisiti dichiarati.