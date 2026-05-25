Servizio civile in Asl 55 posti cercansi | stipendio esperienza e niente raccomandazioni almeno sulla carta
Sono aperti 55 posti per il servizio civile presso un'azienda sanitaria locale in Toscana. Sono previsti 12 progetti, con un impegno di un anno e la possibilità di aggiungere esperienza al curriculum. La selezione non richiede raccomandazioni, e lo stipendio previsto non è specificato. La candidatura si basa sulla documentazione presentata, senza altri requisiti dichiarati.
Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa Azienda USL Toscana Sud Est AREZZO – Cinquantacinque posti disponibili, dodici progetti attivi e un anno di esperienza da mettere in curriculum. L’Asl Toscana Sud Est apre le porte ai giovani con il nuovo bando per il Servizio civile regionale, rivolto ai ragazzi tra i 18 e i 29 anni. Le domande potranno essere presentate fino alle ore 12 di mercoledì 10 giugno esclusivamente online attraverso la piattaforma regionale. Un’occasione per chi vuole avvicinarsi al mondo dei servizi pubblici e fare esperienza sul campo senza dover passare dalle infinite trafile del “manda il curriculum e poi si vedrà”. 🔗 Leggi su Lortica.it
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