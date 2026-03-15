Servizio civile all’Asl | 8 posti nel pistoiese

All’interno dell’Asl Toscana Centro, tra Pistoia e Valdinievole, sono disponibili otto posti per il servizio civile universale. Due di questi sono riservati a giovani con minori opportunità. L’opportunità è rivolta a chi desidera impegnarsi nel servizio civile all’interno dell’azienda sanitaria. La selezione riguarda cittadini interessati a partecipare a questa esperienza nel settore sanitario.

Otto posti disponibili – due dei quali riservati a giovani con minori opportunità - tra Pistoia e Valdinievole destinati a chi voglia svolgere il servizio civile universale in Ausl Toscana Centro. Si rinnova l’opportunità annuale tramite bando dedicato, con l’Azienda Sanitaria tra le realtà che sempre rispondono "presente", mettendo a disposizione quest’anno 72 posti in area Toscana Centro nel progetto "Benvenuti a bordo! L’accoglienza nei servizi di primo accesso" che punta a rafforzare le attività di supporto e orientamento ai cittadini all’interno delle strutture sanitarie. Il progetto riguarda soprattutto i servizi dove il contatto con l’utenza è più frequente e dove l’accoglienza è una parte importante del lavoro quotidiano, a partire dai punti di primo accesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Servizio civile all’Asl: 8 posti nel pistoiese Articoli correlati Servizio civile universale: 5 posti nel Comune di GuardiagreleCinque giovani saranno inseriti per 12 mesi nei servizi comunali con un impegno di 25 ore settimanali, con il riconoscimento di un contributo... GPS 2026: servizio militare, servizio civile alternativo alla leva, servizio civile nazionale e universale. Ministero spiega come si valutanoGraduatorie GPS 202628: è possibile produrre domanda entro il 16 marzo 2026 ore 23. Aggiornamenti e notizie su Servizio civile Temi più discussi: Servizio Civile Universale 2026/2027 alla ASL di Frosinone: come partecipare; Servizio civile all’Asl: 8 posti nel pistoiese; Servizio civile universale, 72 posti nell’Ausl Toscana centro; Ventiquattro posti per operatori volontari del Servizio Civile Universale in Ausl Romagna. Servizio civile universale, 72 posti nell'Ausl Toscana centroFirenze – C'è tempo fino all'8 aprile per partecipare al bando del Servizio civile universale. In Toscana i posti disponibili sono 175 e fanno parte del progetto regionale Il nostro servizio al tuo s ... nove.firenze.it Servizio Civile, 20 posti disponibili all’AslLivorno, 28 febbraio 2026 – C’è tempo fino a mercoledì 8 aprile 2026 per presentare domanda per la selezione ad uno dei 74 posti disponibili nel progetto di servizio civile universale di cui 24 riserv ... livornopress.it Aperto il bando Servizio Civile Universale 2026: due posti in Auser Varese per giovani volontari. facebook 14/3/26. Giovani nel Veneto. L'assessore Paola Roma: “Servizio civile universale occasione di crescita al servizio della comunità. In Veneto attivati 1109 progetti” (in FB nel dettaglio i numeri per settori e province) x.com