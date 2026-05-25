Servizio civile a Siena un progetto per aiutare i migranti

A Siena è stato avviato un progetto di servizio civile dedicato ai migranti. Il programma prevede assistenza nell’accesso ai servizi sanitari, legali e amministrativi, oltre a supporto nelle attività scolastiche e doposcuola per i minori. Per i maggiorenni, sono previsti incontri di orientamento al lavoro. Il progetto coinvolge giovani volontari che collaborano con enti e associazioni locali per fornire questo tipo di assistenza.

Aiuto nell’accesso ai servizi sanitari, legali e amministrativi, supporto nelle attività scolastiche e di doposcuola per i minori e orientamento al lavoro per i maggiorenni. Sono alcune delle attività previste dal progetto “Al fianco di chi migra”, promosso da Confcooperative Toscana nell’ambito del Servizio Civile Regionale della Toscana, collegato al programma GiovaniSì. Nel territorio senese saranno disponibili due postazioni nella sede di Monteriggioni. Le domande potranno essere presentate fino alle ore 12 del 10 giugno 2026. L’iniziativa punta a offrire ai giovani un’esperienza di crescita personale e professionale all’interno di servizi educativi, assistenziali e di inclusione sociale rivolti ai migranti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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