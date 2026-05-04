L’Università di Siena ha annunciato l’apertura delle selezioni per 23 giovani da inserire in progetti di Servizio Civile Regionale. Le posizioni sono finanziate con fondi del Programma FSE+ 20212027 e fanno parte dell’iniziativa Giovanisì della Regione Toscana. Le candidature sono rivolte a giovani interessati a partecipare a programmi di servizio civico rivolti alla comunità. Le procedure di selezione sono già iniziate e dureranno fino alla data di scadenza indicata dall’ateneo.

Arezzo, 4 maggio 2026 – L’ Università di Siena ha aperto le selezioni per l’inserimento di 23 giovani nei progetti di Servizio Civile Regionale, finanziati con risorse PR FSE+ 20212027 e inseriti nell’ambito dell’iniziativa Giovanisì della Regione Toscana. Le opportunità riguardano quattro diversi progetti che si svolgeranno all’interno delle strutture dell’Ateneo. In particolare, sono previsti interventi dedicati al potenziamento dei servizi di accoglienza e comunicazione con il progetto “Peer Tutoring e accoglienza: nuovi strumenti comunicativi UniSi” (4 posti); attività di supporto al benessere e all’accompagnamento di studenti e....🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Servizio Civile Regionale: 23 posti all’Università di Siena

The Ninth Legion & The Voynich Code | Deep Sleep History Documentary

Notizie correlate

Servizio civile universale 2026 in Anpas: 23 i posti disponibili tra novarese e VcoSono 184 (di cui 23 tra novarese e Vco) le opportunità di Servizio civile universale offerte da Anpas Piemonte a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Aperto il bando per il Servizio civile regionale all'Università di Siena; Servizio Civile Regionale 2026; Servizio civile: è aperto il bando ''Due mesi in positivo ''; Giovani e istituzioni a confronto sul servizio civile universale a Gravina di Catania.

Servizio Civile Regionale: 23 posti all’Università di SienaArezzo, 4 maggio 2026 – L’Università di Siena ha aperto le selezioni per l’inserimento di 23 giovani nei progetti di Servizio Civile Regionale, finanziati con risorse PR FSE+ 2021/2027 e inseriti nell ... lanazione.it

Prove di servizio civile per i liceali di Trieste e Pordenone con VolontariamenteL'iniziativa della Regione ha coinvolto quattordici enti sul territorio che hanno fatto lavorare i ragazzi con soggetti fragili, con l'ambiente o in ambito culturale ... rainews.it

Hai tra i 18 e i 29 anni e vuoi fare qualcosa di concreto per gli altri È aperto il bando per il Servizio Civile Regionale! Un’opportunità unica per metterti in gioco, acquisire nuove competenze e vivere da vicino il mondo della Pubblica Assistenza: formazion - facebook.com facebook