Servizio Civile tra farfalle e poesia | cercasi cinque giovani per il Servizio Civile

Atlantide, in collaborazione con Arci servizio civile Ravenna, cerca cinque giovani desiderosi di partecipare a progetti di Servizio Civile Universale. Le iniziative, dedicate alla tutela della natura, all’educazione ambientale e alla valorizzazione culturale, offrono opportunità di impegno e crescita. L’ente ha presentato due programmi che coinvolgono direttamente le giovani generazioni in attività di volontariato e sensibilizzazione.

Atlantide apre le porte alle giovani generazioni con il Servizio civile universale. L’ente ha presentato, in affiliazione ad Arci servizio civile Ravenna, due progetti che offriranno complessivamente cinque opportunità di partecipazione tra natura, educazione ambientale e valorizzazione culturale del territorio. Nel dettaglio, le posizioni disponibili sono così suddivise: una al Parco poesia Pascoli, una al Centro visite Salina di Cervia, una alla Casa delle farfalle di Milano Marittima e due presso la sede operativa e gli uffici di Atlantide a Cervia. Tra queste, una postazione è riservata ai Gmo – Giovani con minori opportunità, una misura che favorisce l’accesso al Servizio civile anche a chi si trova in condizioni di minori opportunità economiche. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

