Serracapriola premia l' ex vice reggente | Leombruno è il nuovo sindaco

Notizia in breve

Michele Leombruno è stato eletto sindaco di Serracapriola con il 44,10% dei voti. Ha ricoperto il ruolo di vice reggente fino a febbraio e ora diventa ufficialmente primo cittadino. La sua lista si chiama W Serracapriola Sempre. La vittoria è stata confermata dopo lo scrutinio delle schede elettorali. Nessun altro candidato ha superato la soglia di consenso.