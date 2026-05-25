Serracapriola premia l' ex vice reggente | Leombruno è il nuovo sindaco
Michele Leombruno è stato eletto sindaco di Serracapriola con il 44,10% dei voti. Ha ricoperto il ruolo di vice reggente fino a febbraio e ora diventa ufficialmente primo cittadino. La sua lista si chiama W Serracapriola Sempre. La vittoria è stata confermata dopo lo scrutinio delle schede elettorali. Nessun altro candidato ha superato la soglia di consenso.
Vice reggente fino a febbraio, da oggi Michele Leombruno è il nuovo sindaco di Serracapriola. Candidato con la lista W Serracapriola Sempre, vince con il 44,10%.Il candidato sindaco Alessandro Taunisio di ‘Uniti per Serracapriola’, il gruppo dell’ex sindaco Giuseppe D’Onofrio, si ferma al 31,84%. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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