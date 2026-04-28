Sfida tra ex a Serracapriola | si ripresenta da consigliere anche l' ex sindaco D' Onofrio

A Serracapriola, in un contesto segnato da tensioni politiche e da un periodo di commissariamento, si svolge una competizione elettorale con tre liste e altrettanti candidati sindaco. Tra i volti coinvolti c’è anche l’ex sindaco, ora nuovamente candidato come consigliere. La campagna elettorale si presenta come un tentativo di rilancio dopo un periodo di instabilità politica e turbolenze locali.