Il Desenzano ha aperto con successo la fase finale della Poule Scudetto di serie D, mostrando una marcia continua nelle prime partite. La squadra ha ottenuto risultati positivi, avvicinandosi alla possibilità di conquistare il titolo nazionale. La competizione prevede ulteriori incontri che determineranno il campione, mentre la formazione si prepara alle prossime sfide con l'obiettivo di mantenere il passo.

Ha iniziato il suo cammino nella Poule Scudetto di serie D nel migliore dei modi il Desenzano. La squadra gardesana, infatti, si è imposta 2-0, con i gol di Antonelli nel primo tempo e di Gori nella ripresa, in casa dell’ Ostiamare di Daniele De Rossi e domani potrà seguire in tutta tranquillità la sfida infrasettimanale che porterà la compagine capitolina in casa del Grosseto che, poi, domenica 17 chiuderà il triangolare giocando al “Tre Stelle“. La formazione biancazzurra, pur offrendo ampio spazio ai giovani, è stata di parola ed ha confermato quanto anticipato da mister Gaburro alla vigilia: "Abbiamo ancora fame e daremo il massimo per cercare di conquistare lo scudetto".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Poule scudetto serie D. Desenzano, marcia inarrestabile. Il sogno tricolore ora è più vicino

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