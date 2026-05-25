Serie B Interregionale | i ragazzi di Grandi rischiano tanto in volata contro Pizzighettone New Flying Balls vittoria e paura
Nella partita di Serie B Interregionale, i giovani dei New Flying Balls hanno vinto in volata contro Pizzighettone con il punteggio di 75-72. I migliori marcatori sono stati Folli con 24 punti e Diambo con 21. La squadra ha rischiato di perdere negli ultimi minuti, ma ha mantenuto il vantaggio fino alla fine. I giocatori hanno segnato anche Margelli e Chiappelli, entrambi con 9 punti.
New Flying Balls 75 Pizzighettone 72 NEW FLYING BALLS: Odah 9, Margelli 9, Folli 24, Landi 3, Ottavi ne, Carnovali, Diambo 21, Negri, Chiappelli 6, Piazza 4, Giovagnoni ne, Tosini. All. Grandi. PIZZIGHETTONE: Ciaramella 6, Tedoldi 7, Ndiaye 10, Samija 16, Biondi ne, Beghini 15, Segala 2, Mazzoleni, Abatemattei ne, Tolasi 2, Mana 3, Piccoli 11. All. Baiardo. Arbitri: Bonfigli e Flocco. Note: parziali 24-18; 50-34; 65-52. Ozzano esulta e blinda gara-uno delle semifinali di B Interregionale, ma lo fa col brivido in un finale al cardiopalma. I ragazzi di coach Grandi, padroni per tre quarti con vantaggi in doppia cifra e un picco di +19, staccano la spina sul più bello e subiscono la rimonta ospite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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