Serie B Interregionale | i ragazzi di Grandi rischiano tanto in volata contro Pizzighettone New Flying Balls vittoria e paura

Notizia in breve

Nella partita di Serie B Interregionale, i giovani dei New Flying Balls hanno vinto in volata contro Pizzighettone con il punteggio di 75-72. I migliori marcatori sono stati Folli con 24 punti e Diambo con 21. La squadra ha rischiato di perdere negli ultimi minuti, ma ha mantenuto il vantaggio fino alla fine. I giocatori hanno segnato anche Margelli e Chiappelli, entrambi con 9 punti.