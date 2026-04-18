Alle 21 di questa sera, i New Flying Balls scenderanno in campo a Gardone Val Trompia per la penultima partita della regular season di Basket B Interregionale. La squadra, già certa del primo posto in classifica, arriva dalla vittoria contro Montebelluna. La trasferta rappresenta un’occasione per testare diverse soluzioni, secondo quanto dichiarato dal tecnico. La partita si svolge in un contesto di fine stagione, con la capolista che si prepara a concludere il campionato.

Penultimo capitolo di regular season sulle doghe della B Interregionale e per la capolista New Flying Balls, reduce dal successo contro Montebelluna che ha sancito il primo posto matematico, arriva il turno in esterna in quel di Gardone Val Trompia: si gioca stasera con palla a due alle 21. Contro i bresciani, terzultimi e in striscia negativa da cinque giornate, per l’armata di coach Federico Grandi c’è la possibilità di aiutare a distanza l’ Olimpia Castello, che viaggia a -2 ed è a caccia della miglior posizione in vista dei playout. "Arriviamo a questa partita con la consapevolezza di aver raggiunto un traguardo importante – spiega il coach ozzanese –, il primo posto aritmetico, ma questo non deve in alcun modo abbassare il nostro livello di attenzione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Basket B Interregionale, alle 21 i New Flying Balls a Gardone con il primo posto già aritmetico. Ozzano, una trasferta formativa. Grandi: "Proveremo cose diverse»

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Temi più discussi: Basket B Interregionale, alle 21 i New Flying Balls a Gardone con il primo posto già aritmetico. Ozzano, una trasferta formativa. Grandi: Proveremo cose diverse; Olimpia Castello vs Gardonese 72-64 (parziali: 15-15 / 33-33 / 49-50); BI 14^R: Dinamo a RE 2000 domenica Falconstar e Jadran, Sbp riposa; Olimpia Castello - Gardonese il pre partita.

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