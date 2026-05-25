Il Milan ha ufficialmente esonerato l’allenatore Massimiliano Allegri e ha sollevato dall’incarico tutta la dirigenza. La decisione è stata annunciata oggi, segnando un cambiamento radicale nella gestione della squadra. Nessun nome è stato comunicato per le nuove nomine. La società ha confermato il rinnovamento immediato del personale dirigente e tecnico. La decisione segue una serie di risultati negativi nelle ultime settimane.

Sono ore caldissime in casa Milan: Massimiliano Allegri è stato esonerato, ma Cardinale ha scelto di fare tabula rasa anche della dirigenza Un vero e proprio terremoto ha investito Casa Milan. A poche ore dalla sconfitta interna contro il Cagliari, che ha sancito l’esclusione dalla prossima Champions League, la proprietà RedBird ha azzerato l’intera area sportiva del club. Con effetto immediato, Massimiliano Allegri non è più l’allenatore rossonero. Ma allo stesso tempo – e con un solo comunicato -, si sono conclusi i rapporti con l’amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Serie A, UFFICIALE: Cardinale rivoluziona il Milan! Allegri esonerato, via tutta la dirigenza

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Serie A - Ufficiale: Cardinale ribalta il Milan

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Ufficiale: il @acmilan ha concluso il percorso con #Allegri, #Tare, #Moncada e #Furlani. Tutto azzerato @tvdellosport x.com

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