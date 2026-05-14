Serafini a MilanNews24 | Cardinale non sa nulla di calcio e del Milan Allegri? Chivu in rossonero sarebbe stato esonerato a Pasqua! – VIDEO

Il giornalista Luca Serafini, noto tifoso del Milan, ha commentato in un’intervista alcuni aspetti recenti legati alla squadra. Ha dichiarato che il presidente del club non ha conoscenze sul calcio e sul club stesso, e ha espresso dubbi sulle decisioni di gestione. Inoltre, ha commentato il possibile impatto di un ex calciatore come Chivu, sostenendo che sarebbe stato esonerato a Pasqua se avesse avuto un ruolo dirigenziale. Queste considerazioni sono state fatte in un video pubblicato recentemente.

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