Simonelli svela |  L’incontro tra allenatori giocatori e arbitri è rinviato a fine stagione Sul mancato rinvio della giornata di campionato…

Un rappresentante del sistema calcistico italiano ha annunciato che l'incontro tra allenatori, giocatori e arbitri è stato spostato a fine stagione. La decisione riguarda anche il dibattito sul mancato rinvio di una giornata di campionato. La Juventus, tra le squadre coinvolte, tiene sotto osservazione queste evoluzioni nel contesto del calcio nazionale.

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