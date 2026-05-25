Roma e Como si qualificano per la fase a gironi della Champions League, mentre Juventus e Milan si contendono l’Europa League. L’ultima giornata di Serie A ha portato sorprese e cambiamenti, con alcune squadre che si sono assicurate il passaggio europeo e altre che devono accontentarsi di competizioni minori. La classifica finale ha definito le posizioni per le competizioni internazionali, con risultati che hanno chiuso definitivamente la stagione nazionale.

L’ultima giornata di Serie A chiude definitivamente la corsa Champions League regalando emozioni, ribaltoni e verdetti pesantissimi. A festeggiare sono Roma e Como, che centrano la qualificazione alla massima competizione europea, mentre Juventus e Milan restano fuori dopo una serata amara e ricca di tensione: giocheranno l’ Europa League. Roma e Como fanno festa: Champions conquistata all’ultima giornata. La Roma espugna 2-0 il Bentegodi contro il Verona già retrocesso e conquista il pass per la Champions League. Dopo un primo tempo bloccato, la gara cambia nella ripresa con l’espulsione di Valentini per doppia ammonizione. Poco dopo i giallorossi guadagnano un calcio di rigore per un tocco di mano di Bowie: Montipò respinge il tentativo di Malen, ma l’olandese ribadisce in rete sulla ribattuta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Serie A, Roma e Como in Champions: Juve e Milan in Europa League

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TONFO MILAN ROMA e COMO in CHAMPIONS LEAGUE

Notizie e thread social correlati

Serie A, Roma e Como in Champions. Milan e Juve in Europa LeagueRoma e Como si qualificano alla Champions League, mentre Milan e Juventus accederanno all’Europa League.

Serie A: psicodramma Milan, Roma e Como in Champions. Juve in Europa LeagueIl Milan ha subito una sconfitta in casa contro il Cagliari, perdendo la partita e qualificandosi per l'Europa League.

Temi più discussi: Serie A, Roma e Como in Champions. Milan e Juve in Europa League; Corsa Champions, quanto varrebbe la qualificazione per Milan, Roma, Juve e Como; Roma e Como in Champions, disastro per Milan e Juve: sono in Europa League. La Cremonese è in Serie B; Verdetti Serie A 2025/26: Roma e Como in Champions, Juventus e Milan in Europa League, retrocede la Cremonese.

FIM DA SERIE A 2025/26: Campeã: Inter; Champions League: Inter, Napoli, Roma e Como; Europa League: Juventus e Milan; Conference League: Atalanta; Rebaixados: Cremonese, Verona e Pisa. x.com

Roma e Como sono in Champions League. Europa League per Juventus e Milan la prossima stagione. reddit

Risultati Serie A 2025/26 live: Como e Roma in Champions League, Milan e Juventus in Europa LeagueRisultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare e il percorso del Milan di Massimiliano Allegri. Tutti i dettagli La nuova annata calcistica ha preso ufficialmente il via e l’entusiasmo d ... msn.com

Roma e Como volano in Champions, Milan e Juve in Europa League: tutti i verdettiI risultati dell'ultima giornata consegnano questi piazzamenti alle prime sei classificate: risultato straordinario per Gasperini e Fabregas ... corrieredellosport.it