Serie A Roma e Como in Champions Milan e Juve in Europa League

Roma e Como si qualificano alla Champions League, mentre Milan e Juventus accederanno all’Europa League. La Roma ha ottenuto la qualificazione grazie alla vittoria nell’ultima giornata di campionato, assicurandosi il terzo posto in classifica. Il Como, dopo aver battuto una delle squadre di vertice, conquista la quarta posizione e il pass per la massima competizione continentale. Milan e Juventus chiudono la stagione con il quarto e quinto posto, entrando in Europa League.

(Adnkronos) – Roma e Como volano in Champions League. Oggi, domenica 24 maggio, i giallorossi di Gasperini e i lombardi di Fabregas hanno festeggiato la qualificazione nella massima competizione europea, battendo rispettivamente Hellas Verona per 2-0 e Cremonese per 4-1 nell’ultima giornata di Serie A e chiudendo al terzo e quarto posto in classifica. Salvo il Lecce, retrocessa la Cremonese. A decidere la sfida del Bentegodi il gol del ‘solito’ Malen e di El Sharaawy nel finale, mentre allo Zini sono andati in gol Jesus Rodriguez, Douvikas e Da Cunha (doppietta), di cui uno su rigore a pareggiare il conto dei penalty dopo quello realizzato da Bonazzoli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Serie A - Roma e Como, speranze Champions riaperte

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