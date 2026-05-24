Il Milan ha subito una sconfitta in casa contro il Cagliari, perdendo la partita e qualificandosi per l'Europa League. La Juventus, invece, ha ottenuto la stessa qualificazione. La 38esima giornata di Serie A ha visto anche il Como qualificarsi in Champions League, mentre Roma e altre squadre hanno concluso la stagione in modo diverso rispetto alle aspettative.

Clamorosi i verdetti della 38esima giornata di Serie A: il Milan perde clamorosamente in casa contro il Cagliari e va in Europa League, come la Juve. Roma e Como terza e quarta È stata la serata decisiva per la corsa Champions e ha riservato ancora una volta grandi sorprese. Il Milan aveva il destino nelle sue mani, ma è caduto in casa contro il Cagliari in una partita che sembrava dall’esito scontato. I rossoneri sono passati in vantaggio con un gol di Saelemaekers, ma sono inciampati nell’ennesima prestazione senza gioco e senza ritmo. La rimonta non si è fatta attendere: reti di Borrelli e Rodriguez. Il punteggio finale è di 1-2 a San Siro contro una squadra già salva e condanna i meneghini all’Europa League. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Serie A: psicodramma Milan, Roma e Como in Champions. Juve in Europa League

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