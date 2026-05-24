La stagione di Serie A 2026-27 inizierà il 23 agosto. Sono state già definite le date delle tre pause per le partite delle nazionali: a inizio ottobre, a metà novembre e a fine marzo. Questi intervalli interromperanno il campionato per circa due settimane ciascuno. Le squadre europee dovranno adattarsi alle finestre internazionali, con le pause che influenzeranno il calendario e gli spostamenti tra club e Nazionali.

? Punti chiave Quando avverranno le tre pause per le selezioni nazionali?. Come influenzeranno le finestre internazionali le squadre in Europa?. Dove verrà presentato ufficialmente il calendario della nuova stagione?. Perché la gestione dei carichi di lavoro sarà decisiva a maggio?.? In Breve Presentazione calendario il 5 giugno 2026 al Teatro Regio di Parma.. Soste nazionali previste dal 21 settembre, 9 novembre e 22 marzo.. Collaborazione tra Lega Calcio, Regione Emilia-Romagna, Comune di Parma e Ifis Sport.. Gestione carichi di lavoro con massimo quattro partite nella prima pausa di settembre.. Il prossimo 23 agosto 2026 segnerà l’inizio del nuovo campionato di Serie A, secondo quanto emerge dai piani organizzativi per la stagione 2026-2027 che vedrà il torneo concludersi il 30 maggio 2027. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Serie A 2026-27: date e pause già tracciate, il via è il 23 agosto

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