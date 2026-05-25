Serie A iniziato domino allenatori | Sarri all’Atalanta Gattuso alla Lazio

La Lazio sta per annunciare Gennaro Gattuso come nuovo allenatore, mentre l’Atalanta ha in programma di confermare Maurizio Sarri. Entrambe le società stanno finalizzando le trattative e sono pronte a comunicare ufficialmente i nomi dei nuovi tecnici nelle prossime ore. La scelta dei due allenatori segue un periodo di cambiamenti nelle panchine delle squadre di Serie A. Non sono stati ancora resi noti dettagli sui contratti o le tempistiche ufficiali delle comunicazioni.

(Adnkronos) – Lazio e Atalanta sono pronte ad annunciare i loro nuovi allenatori. Oggi, lunedì 25 maggio, il giorno dopo aver concluso la Serie A, Maurizio Sarri è destinato a lasciare il club biancoceleste per volare a Bergamo, dove lo attende un contratto triennale, fino al 2026, da firmare con l'Atalanta. Prima c'è da ratificare. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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