Calendario scolastico 2026 27 quando inizia la scuola a settembre | le date per regione AGGIORNATO

Mentre l’anno scolastico attuale sta per concludersi, le Regioni hanno pubblicato le delibere con le date di inizio e fine delle lezioni per il prossimo anno scolastico 20262027. Le date di apertura delle scuole variano da regione a regione e sono state rese pubbliche nelle ultime settimane. Queste informazioni sono state diffuse per consentire a famiglie, studenti e docenti di pianificare al meglio il nuovo anno scolastico.

Mentre l’anno scolastico in corso volge quasi al termine, le Regioni pubblicano le delibere relative ai calendari per il 20262027. Restano ferme, per tutte le scuole, le festività nazionali previste dalla normativa. L'articolo Calendario scolastico 202627, quando inizia la scuola a settembre: le date per regione AGGIORNATO.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Calendario scolastico 2026/27, quando inizia la scuola a settembre: le date delle delibere regionali [AGGIORNATO]Mentre l’anno scolastico in corso è ancora nel pieno delle attività didattiche, le Regioni iniziano a pubblicare le delibere relative ai calendari... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Calendario scolastico 2026/2027; Calendario scolastico 2026-2027 nazionale e regionale: date, ponti, festività e altre chiusure; Calendario scolastico 2026/27, quando inizia la scuola a settembre, i ponti e le festività; Calendario scolastico 26/27 Lombardia: si parte il 7 settembre. Tutte le date. Calendario Scolastico 2026-27, quando inizia la scuola: già approvate delibere di alcune RegioniCalendario scolastico 2026/27: l'elenco completo delle regioni che hanno già approvato le delibere. Ecco quando inizia la scuola. catania.liveuniversity.it Calendario scolastico 2026-2027 in Lombardia: sono uscite le date ufficiali. Il dettaglio da non perdereIl calendario scolastico della Lombardia 2026/27. In breve: materne dal 7 set, scuole dal 14 set; fine 8/6 (30/6 infanzia). nostrofiglio.it Approvato il calendario scolastico 2026-2027 in Sardegna: prima e ultima campanella, feste, vacanze I giorni di lezione saranno 204, 203 nel caso in cui si festeggi il santo patrono in un giorno della settimana - facebook.com facebook La Regione Calabria ha definito il calendario scolastico per l’anno 2026-2027. Il decreto firmato dal presidente della Giunta regionale Roberto Occhiuto stabilisce l’inizio delle lezioni per martedì 15 settembre 2026 e la conclusione per martedì 8 giugno… x.com