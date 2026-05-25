Oltre 5.000 prodotti alimentari sequestrati durante un’indagine sul falso Made in Italy saranno donati alle Caritas della Bat. I controlli sono stati eseguiti nell’ambito di un’operazione che ha portato al sequestro di merce ritenuta non conforme alle norme. La merce, considerata potenzialmente dannosa, verrà distribuita alle strutture di assistenza locale. Nessun dettaglio è stato fornito sui soggetti coinvolti nell’indagine.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Sequestro nell’ambito delle indagini sul falso Made in Italy. Oltre 5.000 prodotti alimentari sequestrati nell’ambito di un’inchiesta sul cosiddetto falso Made in Italy saranno destinati alla beneficenza. La decisione è stata presa dalla Procura della Repubblica di Trani, che ha disposto la devoluzione attraverso il Comando provinciale della Guardia di finanza della Bat. Il materiale era stato intercettato dai finanzieri del Gruppo Barletta durante controlli doganali effettuati al porto cittadino. Merce arrivata dall’estero e confezioni ingannevoli. Durante l’ispezione di un autoarticolato proveniente dall’Albania, gli investigatori hanno rinvenuto prodotti da forno precotti, in particolare pizze e pinse, confezionati in modo tale da risultare apparentemente di origine italiana. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sequestrati oltre 5mila prodotti alimentari: finiscono in beneficenza alle Caritas della Bat

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