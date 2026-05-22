Sorpreso mentre spaccia coca nel garage spunta una vasta gamma di prodotti alimentari | la Polizia li dona in beneficenza

Durante un'operazione di controllo, gli agenti hanno sorpreso un uomo nel suo garage mentre stava spacciando cocaina. All’interno dello stesso spazio, sono stati trovati anche diversi prodotti alimentari, che sono stati successivamente donati in beneficenza. La vicenda riguarda un cittadino di origine rumena residente in città, a cui sono state contestate accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La scena si è svolta nel contesto di un intervento di routine delle forze dell’ordine.

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Curiosa vicenda che ha visto protagonisti gli agenti di un cittadino rumeno residente in città, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. L’uomo è stato sorpreso nella flagranza di una cessione di cocaina a un acquirente e, successivamente, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Spesa senza pagare, nel carrello prodotti alimentari per quasi 500 euro: scoperto e fermato dalla poliziaFermato mentre cercava di oltrepassare le casse con un carrello pieno di generi alimentari. Sorpreso mentre spaccia cocaina a una coppia: 50enne nei guaiLo avevano arrestato dopo averlo sorpreso a vendere diversi grammi di cocaina ad una coppia e poi con il denaro nascosto in auto e altri quantitativi di droga nel suo alloggio. Per questo motivo un ... ilrestodelcarlino.it Ai domiciliari continuava a spacciare: sorpreso mentre cede una dose in casa nascondeva cocaina e hashishCOPERTINO (Lecce) - Nonostante si trovasse ai domiciliai avrebbe continuato a spacciare E da casa è finito in carcere. Nuovi guai per Gabriele Nobile, 43enne ... corrieresalentino.it