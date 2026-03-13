Frosinone Controlli della Gdf nelle zone Scalo e nel centro storico Sequestrato hashish e denunciato uno spacciatore Sequestrati prodotti cosmetici non sicuri in una barberia e prodotti alimentari destinati alla ristorazione

A Frosinone, i finanzieri del Comando Provinciale hanno effettuato controlli nelle zone “Scalo” e nel centro storico. Durante le operazioni, è stato sequestrato hashish e un uomo è stato denunciato per spaccio. Inoltre, in una barberia sono stati trovati prodotti cosmetici non sicuri, mentre in un locale destinato alla ristorazione sono stati sequestrati alcuni alimenti non conformi alle norme.

FROSINONE – Continua l’azione di controllo dei finanzieri del Comando Provinciale di Frosinone che, questa volta, ha interessato il quartiere “Scalo” e il centro storico. Dapprima, è stata controllata la parte alta della città, anche con l’ausilio di unità cinofile antidroga del Gruppo di Formia della Guardia di Finanza. Nell’corso dell’attività, è stato sorpreso un soggetto di nazionalità egiziana che stazionava davanti a un bar, in possesso di circa 24 grammi di hashish suddivisa in dosi, pronte per essere cedute a terzi. La sostanza è stata sequestrata e il responsabile denunciato a piede libero per detenzione di stupefacenti, ai fini di spaccio. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Frosinone. Controlli della Gdf nelle zone “Scalo” e nel centro storico. Sequestrato hashish e denunciato uno spacciatore. Sequestrati prodotti cosmetici non sicuri in una barberia e prodotti alimentari destinati alla ristorazione Articoli correlati Leggi anche: Controlli della finanza in un negozio del Vco: sequestrati 13mila prodotti (anche di carnevale) non sicuri Una selezione di notizie su Controlli della Gdf Temi più discussi: Controllo straordinario del territorio interforze a Frosinone.; Blitz della guardia di finanza nel Comasco: droga nei luoghi dei giovani e lavoratori in nero nei negozi; Speculazioni sul prezzo dei carburanti, via ai controlli della Finanza; Carburante alle stelle in Sardegna: il gasolio sfiora i 2 euro, scattano i controlli della Guardia di Finanza. Controlli della finanza: droga e irregolarità nei negozi. Il puntoProsegue l'azione di controllo da parte dei finanzieri del comando provinciale di Frosinone all'interno del Capoluogo. In questi giorni, a essere interessati dai controlli, sono stati il quartiere ... ciociariaoggi.it Controlli della Gdf in 7 ristoranti, scoperti 35 lavoratori in nero o irregolariPer l’impiego di lavoratori irregolarmente assunti, i datori di lavoro rischiano sanzioni che vanno da un minimo di 1.950 € fino a 46.800 € per ogni dipendente irregolare ... grandangoloagrigento.it SPECULAZIONE CARBURANTI: I CONTROLLI DELLA GDF. - facebook.com facebook Caro carburante, scattano anche in Veneto i controlli della Guardia di Finanza ai distributori. Le verifiche sono mirate al fine di evitare speculazioni da parte dei gestori e per impedire il commercio illegale. x.com