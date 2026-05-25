Oltre 5.000 prodotti alimentari sono stati sequestrati in Albania durante un'operazione contro il falso Made in Italy. Tra i prodotti sequestrati ci sono anche pizze precotte etichettate come italiane. I prodotti verranno donati alle Caritas di Barletta, Andria e Trani. L'operazione è parte di un'indagine che mira a contrastare la commercializzazione di prodotti alimentari contraffatti. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle aziende coinvolte o sulle modalità di distribuzione dei beni sequestrati.

AGI - Oltre 5mila prodotti alimentari sequestrati nell'ambito di un'inchiesta sul falso Made in Italy saranno devoluti in beneficenza alle Caritas di Barletta, Andria e Trani. Lo ha disposto la Procura della Repubblica di Trani, tramite il Comando provinciale della Guardia di finanza Bat. I beni erano stati sequestrati dai finanzieri del Gruppo Barletta durante controlli doganali al porto cittadino. All'interno di un autoarticolato proveniente dall'Albania sono stati trovati prodotti da forno precotti, in particolare pizze e pinse, con imballaggi e confezioni ritenuti idonei a indurre il consumatore a credere che si trattasse di prodotti di origine italiana. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Sequestrate pizze precotte in Albania ed etichettate Made in Italy

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