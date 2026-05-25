Sequestrate a Barletta 5mila pizze precotte dall'Albania | Falso Made in Italy saranno devolute in beneficenza

A Barletta sono state sequestrate 5.000 pizze precotte provenienti dall’Albania. Le autorità hanno effettuato perquisizioni anche a Napoli, Milano e Reggio Calabria. I prodotti, considerati falsi “Made in Italy”, saranno donati alla Caritas. Le operazioni di sequestro sono state condotte dai finanzieri nell’ambito di un’azione doganale mirata a contrastare le frodi commerciali.

Perquisizioni a Napoli, Milano e Reggio Calabria. I prodotti confiscati saranno donati alla Caritas. Si tratta di beni sottoposti a sequestro penale dai finanzieri nell’ambito di un’operazione doganale volta alla tutela del Made in Italy. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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