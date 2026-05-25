Senza patente non si ferma all'alt provoca un incidente e ferisce un altro automobilista

Un giovane di 19 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver causato un incidente mentre era alla guida senza patente. Dopo aver ignorato un segnale di alt, ha tentato di darsi alla fuga e ha provocato un tamponamento che ha ferito un altro automobilista. L’uomo coinvolto nell’incidente è stato soccorso e medicato per le ferite riportate. Il 19enne è stato condotto in caserma e si trova ora in stato di fermo.

I carabinieri hanno arrestato un 19enne, che non si è fermato all'alt ed è scappato, provocando un incidente nel quale è rimasto ferito l'altro automobilista. Non aveva la patente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Roma, auto sfugge all'alt della polizia e provoca incidente: sterminata una famiglia

Notizie e thread social correlati

Non si ferma all’alt e viene inseguito per 10 chilometri: guidava senza patente e in auto aveva un’asciaUn uomo di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Mantova dopo aver tentato di scappare per 10 chilometri.

Non si ferma all’alt della Polizia. Era senza patente, multatoGiovedì scorso lungo la via Nazionale Adriatica, una pattuglia della Polizia locale di Gatteo ha fermato un’auto condotta da un uomo di mezza età,...

Temi più discussi: Alcol e droga test a Centocelle: decine di patenti ritirate a Roma; Fuga dai carabinieri senza patente: inseguimento e denuncia; Alla guida senza patente da 18 anni, privo di assicurazione e con l’auto intestata a um morto; Non si ferma all'alt e investe i poliziotti poi va a sbattere contro lo spartitraffico: in manette.

Non si ferma all'alt e getta la droga dal finestrino, arrestato 19enne nel Catanese: era senza patente x.com

Senza patente non si ferma all’alt, provoca un incidente e ferisce un altro automobilistaI carabinieri hanno arrestato un 19enne, che non si è fermato all'alt ed è scappato, provocando un incidente nel quale è rimasto ferito l'altro automobilista ... fanpage.it

Fugge all’alt della Polizia Locale: 19enne senza patente inseguito e fermatoA Cisterna un 19enne ha tentato di sfuggire a un controllo della Polizia Locale. Guidava senza patente e con un’auto priva di revisione ... latinaquotidiano.it