Non si ferma all'alt e viene inseguito per 10 chilometri | guidava senza patente e in auto aveva un'ascia

Un uomo di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Mantova dopo aver tentato di scappare per 10 chilometri. Durante la fuga, ha ignorato l’alt e si trovava al volante di un’auto senza patente. Nella vettura, i militari hanno trovato un’ascia nascosta sotto il sedile.

I carabinieri hanno arrestato un 30enne dopo una fuga di 10 chilometri in provincia di Mantova. L'uomo, che non aveva mai conseguito la patente di guida, aveva nascosto un'ascia sotto il suo sedile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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