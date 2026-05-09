Giovedì scorso lungo la via Nazionale Adriatica, una pattuglia della Polizia locale di Gatteo ha fermato un’auto condotta da un uomo di mezza età, che non si è fermato all’alt. Dopo averlo raggiunto, gli agenti hanno verificato che il conducente non aveva la patente di guida in corso di validità. L’auto è stata multata e il veicolo è stato sottoposto a sequestro.

Giovedì scorso, durante un servizio di controllo stradale lungo la via Nazionale Adriatica, una pattuglia della Polizia locale di Gatteo ha intimato l’alt a un veicolo in transito condotto da un uomo di mezza età. Il conducente non ha ottemperato all’obbligo di fermarsi, dirigendosi verso San Mauro Pascoli e fermandosi successivamente nel parcheggio del centro commerciale Conad, dove gli agenti lo hanno raggiunto e sottoposto ai dovuti accertamenti. È emerso che il conducente era privo di patente di guida, in quanto mai conseguita, e che il veicolo risultava sprovvisto di revisione periodica obbligatoria. Pur in presenza della recente normativa che prevede la rilevanza penale della fuga da un posto di controllo, nel caso specifico non sono state riscontrate condotte di guida pericolosa tali da configurare l’ipotesi di reato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Non si ferma all’alt della Polizia. Era senza patente, multato

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