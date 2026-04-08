Come Allora | due giorni di degustazioni e incontri in mezzo alla natura

La terza edizione di Come Allora si svolgerà in una fattoria dei Monti Lepini, con due giorni dedicati a degustazioni e incontri immersi nella natura. La manifestazione si propone di mettere in evidenza le tradizioni culturali e produttive della zona, con un focus sulle pratiche agricole e alimentari che hanno caratterizzato il territorio nel tempo. La fiera si svolgerà nella cornice della fattoria Valle Pepe, coinvolgendo produttori locali e visitatori interessati a conoscere le pratiche tradizionali.

Torna per la sua terza edizione Come Allora – fiera in fattoria Valle Pepe, una giornata nata per promuovere le radici culturali e produttive del territorio dei Monti Lepini, con particolare attenzione alle pratiche tradizionali che hanno contribuito a definirne l’identità.La rassegna è. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: “Bagnacavallo in un bicchiere”: il vino protagonista in due giorni di degustazioni Folletti Chef nella Sughereta: due giorni di degustazioni a Monte San BiagioArriva a Monte San Biagio “Folletti Chef nella Sughereta” una due giorni dedicata ai migliori prodotti locali, ma non sarà la classica manifestazione... Argomenti più discussi: Il teatro scolpito di Paolo Guidi; Il giorno in cui tutto può accadere; Comparazione tra la guerra in Iran di Trump e quella in Vietnam di Nixon; Vuoi dormire di più? Allora corri... al caldo. Ora come allora. La baia di Cabot Cove è in realtà a Fort Bragg, in California, a nord di Mendocino dove sono girati gli esterni della cittadina e della casa di Jessica. Mendocino non ha una baia e un porto, così le scene dove si prevedono barche e pescherecc - facebook.com facebook "La Pasqua senza la Croce è vuota. La Croce senza la Pasqua è cieca". (E. Ronchi) È questa, oggi, come allora, la Risurrezione di Gesù. E noi, oggi come allora, ne siamo testimoni. Buona #Pasqua dalla Fondazione Migrantes x.com