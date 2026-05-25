Massimo Olivetti è ancora sindaco di Senigallia Dario Romano ammette la sconfitta
Dario Romano ha ammesso la sconfitta alle elezioni comunali e ha chiamato il sindaco uscente, Massimo Olivetti, per congratularsi con lui per la rielezione. Romano ha riconosciuto il risultato e ha fatto i complimenti al vincitore. Olivetti rimane in carica come sindaco di Senigallia.
SENIGALLIA - Il candidato sindaco del centrosinistra Dario Romano ha chiamato Massimo Olivetti congratulandosi per la vittoria. Nonostante lo spoglio delle schede sia stato effettuato in 22 sezioni su 43, i dati che arrivano dai rappresentanti di lista non ammettono a quanto pare dubbi.E così a. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Confronto tra i candidati a Sindaco di Senigallia: Marco Binci, Massimo Olivetti e Dario Romano
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Massimo Olivetti. . Ci siamo impegnati con tutte le nostre forze e anche con qualcosa di più. Abbiamo superato i nostri limiti, ci siamo parlati, abbiamo riso come non mai, ci siamo presi in giro, abbiamo tirato a notte fonda quando sapevamo che il risveglio sare facebook
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