Massimo Olivetti è ancora sindaco di Senigallia Dario Romano ammette la sconfitta

Dario Romano ha ammesso la sconfitta alle elezioni comunali e ha chiamato il sindaco uscente, Massimo Olivetti, per congratularsi con lui per la rielezione. Romano ha riconosciuto il risultato e ha fatto i complimenti al vincitore. Olivetti rimane in carica come sindaco di Senigallia.

SENIGALLIA - Il candidato sindaco del centrosinistra Dario Romano ha chiamato Massimo Olivetti congratulandosi per la vittoria. Nonostante lo spoglio delle schede sia stato effettuato in 22 sezioni su 43, i dati che arrivano dai rappresentanti di lista non ammettono a quanto pare dubbi.E così a. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Confronto tra i candidati a Sindaco di Senigallia: Marco Binci, Massimo Olivetti e Dario Romano

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Dario Romano chiama lo sfidante e si congratula per la vittoria. Massimo Olivetti è ancora sindaco di Senigallia

Verso il voto a Senigallia, chiusura di campagna elettorale per Massimo Olivetti e Dario RomanoA pochi giorni dal voto a Senigallia, si è conclusa la campagna elettorale di Massimo Olivetti e della coalizione composta da Fratelli d’Italia,...

Temi più discussi: Giovedì pomeriggio a Senigallia Un aperitivo con Massimo Olivetti e Paolo Molinelli; Elena Campagnolo (Lega): Oggi più che mai serve continuità, votare per Olivetti Sindaco significa premiare serietà e risultati; Il centrosinistra sicuro dopo la sentenza del Tar sul Ponte Garibaldi: Le elezioni saranno come un referendum; La piazza di Roncitelli sprofonda, il sindaco Olivetti: Non è più sicura, la chiudiamo.

Elezioni comunali a Senigallia, 'La Civica' ancora a sostegno di Massimo Olivetti. 24 candidati e candidate per rappresentare le zone della città e ascoltarne le esigenze #ANSA x.com

Senigallia, chiusura della campagna elettorale di Massimo OlivettiSi chiude con un momento di incontro, partecipazione e ringraziamento la campagna elettorale di Massimo Olivetti e della coalizione costituita da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Senigallia al C ... senigallianotizie.it

Verso il voto a Senigallia, chiusura di campagna elettorale per Massimo Olivetti e Dario RomanoL'ultimo appuntamento prima della chiamata alle urne è fissato per venerdì: il sindaco uscente sarà al Club Nautico di Senigallia, il candidato del centro sinistra riunirà i suoi sostenitori in piazza ... anconatoday.it