Massimo Olivetti è ancora sindaco di Senigallia Dario Romano ammette la sconfitta

Da anconatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dario Romano ha ammesso la sconfitta alle elezioni comunali e ha chiamato il sindaco uscente, Massimo Olivetti, per congratularsi con lui per la rielezione. Romano ha riconosciuto il risultato e ha fatto i complimenti al vincitore. Olivetti rimane in carica come sindaco di Senigallia.

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SENIGALLIA - Il candidato sindaco del centrosinistra Dario Romano ha chiamato Massimo Olivetti congratulandosi per la vittoria. Nonostante lo spoglio delle schede sia stato effettuato in 22 sezioni su 43, i dati che arrivano dai rappresentanti di lista non ammettono a quanto pare dubbi.E così a. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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