Dario Romano chiama lo sfidante e si congratula per la vittoria Massimo Olivetti è ancora sindaco di Senigallia

Da anconatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dario Romano ha chiamato telefonicamente lo sfidante, Massimo Olivetti, per congratularsi con lui. Olivetti rimane sindaco di Senigallia dopo le elezioni. Romano ha comunicato la sua gratitudine e ha riconosciuto l’esito del voto. La conversazione si è svolta in modo cordiale. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata dai candidati o dai rappresentanti politici.

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SENIGALLIA - Il candidato sindaco del centrosinistra Dario Romano ha chiamato Massimo Olivetti congratulandosi per la vittoria. Nonostante lo spoglio delle schede sia stato effettuato in 22 sezioni su 43, i dati che arrivano dai rappresentanti di lista non ammettono a quanto pare dubbi.E così a. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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