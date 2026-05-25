Dario Romano chiama lo sfidante e si congratula per la vittoria Massimo Olivetti è ancora sindaco di Senigallia
Dario Romano ha chiamato telefonicamente lo sfidante, Massimo Olivetti, per congratularsi con lui. Olivetti rimane sindaco di Senigallia dopo le elezioni. Romano ha comunicato la sua gratitudine e ha riconosciuto l’esito del voto. La conversazione si è svolta in modo cordiale. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata dai candidati o dai rappresentanti politici.
SENIGALLIA - Il candidato sindaco del centrosinistra Dario Romano ha chiamato Massimo Olivetti congratulandosi per la vittoria. Nonostante lo spoglio delle schede sia stato effettuato in 22 sezioni su 43, i dati che arrivano dai rappresentanti di lista non ammettono a quanto pare dubbi.E così a. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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