Dario Romano chiama lo sfidante e si congratula per la vittoria Massimo Olivetti è ancora sindaco di Senigallia

Notizia in breve

Dario Romano ha chiamato telefonicamente lo sfidante, Massimo Olivetti, per congratularsi con lui. Olivetti rimane sindaco di Senigallia dopo le elezioni. Romano ha comunicato la sua gratitudine e ha riconosciuto l’esito del voto. La conversazione si è svolta in modo cordiale. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata dai candidati o dai rappresentanti politici.