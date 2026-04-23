alisson juve accordo verbale palla al liverpool

La Juventus ha raggiunto un accordo verbale con il portiere brasiliano, Alisson Becker. La società torinese ha deciso di puntare su di lui per rinforzare il reparto tra i pali. Ora la palla passa al Liverpool, che dovrà definire i dettagli della cessione. Nessun annuncio ufficiale è ancora stato rilasciato, ma le parti coinvolte sono in trattativa avanzata.

Torino, 23 aprile 2026 – La Juventus ha scelto: Alisson Becker è il prescelto per la porta. Il portiere brasiliano, al Liverpool da tanti anni, piace alla dirigenza e soprattutto al tecnico Luciano Spalletti, che lo vuole tra i pali per capacità di parare e di costruire, perché nel calcio di oggi anche gli estremi difensori devono avere qualità con la palla tra i piedi. Inoltre, il brasiliano possiede esperienza ad alto livello, trofei, fattori che possono fornire alla Juventus una guida con leadership e mentalità. Dall’altra parte, lo stesso Alisson sarebbe pronto al ritorno in Italia, aprendo la porta alla Vecchia Signora chiamata, ora, a trattare con il Liverpool per una ipotetica cifra di trasferimento.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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