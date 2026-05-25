Un uomo di 31 anni è stato arrestato a Verona per aver insultato e minacciato medici e agenti di polizia nel pronto soccorso, aggredendoli e causando danni. L'intervento delle forze dell'ordine è stato necessario per fermare l'uomo, che si era comportato in modo violento e ostile durante la presenza nel reparto di emergenza. L’arresto è avvenuto dopo che il 31enne ha opposto resistenza e ha danneggiato le attrezzature presenti.

Un arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato, questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato avvenuto nella serata di ieri presso il pronto soccorso di Borgo Roma. Un uomo di 31 anni, originario della Romania, è stato fermato dopo aver aggredito verbalmente e fisicamente agenti e personale sanitario, danneggiando strutture ospedaliere e l’auto di servizio. L’episodio si è verificato a Verona, dove il soggetto è stato poi condotto in Questura e sottoposto a rito direttissimo. L'intervento a Verona L’identificazione e l’escalation di violenza Il danneggiamento dell’auto di servizio e la condotta in... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Semina il panico al pronto soccorso di Verona insultando e minacciando medici e poliziotti, l'epilogo

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