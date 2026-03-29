Semina il panico al pronto soccorso trentenne allontanato da un infermiere

Un episodio di tensione si è verificato recentemente in un pronto soccorso, quando un uomo di 30 anni ha causato disagio tra i presenti. Un infermiere ha deciso di allontanarlo dopo che il soggetto aveva seminato il panico tra i pazienti e il personale. La situazione è stata gestita senza conseguenze peggiori, ma l’episodio si aggiunge ad altri casi di violenza nei reparti di emergenza.

Momenti di tensione all'ospedale di Cittadella il 27 marzo dopo le 22. Protagonista di minacce e comportamenti sopra le righe un uomo del Burkina Faso noto alle forze dell'ordine per reati analoghi. Sul posto l'intervento dei carabinieri Ancora una volta le cronache portano alla luce un caso di violenza all'interno di un presidio ospedaliero. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri venerdì sera 27 marzo poco dopo le 22 un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica ha fatto irruzione in ospedale creando forti disagi e apprensione tra pazienti e personale operante. Protagonista in negativo della vicenda, un uomo di 30 anni già noto alle forze dell'ordine originario del Burkina Faso. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Semina il panico al pronto soccorso, trentenne allontanato da un infermiere Articoli correlati Calci e pugni agli infermieri: 31enne semina il panico al pronto soccorso del PomaMantova, 13 gennaio 2026 – Momenti di paura al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Poma di Mantova. Caos al pronto soccorso, trentenne danneggia macchinari e aggredisce il personaleMomenti di tensione al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, dove una trentenne disoccupata ha danneggiato alcune apparecchiature... Una raccolta di contenuti su Semina il panico al pronto soccorso... Temi più discussi: Semina il panico al pronto soccorso; Semina il panico tra Flero e Castel Mella con una scacciacani: 50enne arrestato; Frosinone, panico allo Scalo: giovane semina il caos tra auto e passanti (video); Si lancia contro le auto in transito e semina il panico: il video. Semina il panico al pronto soccorso, trentenne allontanato da un infermiereMomenti di tensione all'ospedale di Cittadella il 27 marzo dopo le 22. Protagonista di minacce e comportamenti sopra le righe un uomo del Burkina Faso noto alle forze dell'ordine per reati analoghi. S ... padovaoggi.it Semina il panico al pronto soccorsoI Carabinieri della Compagnia di Rovigo hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio del Mediopolesine, denunciando fdue persone alla Procura della Repubblica di Rovigo. I milit ... polesine24.it Ubriaco, si mette al volante e semina il panico provocando tre incidenti: denunciato https://qds.it/guida-ubriaco-e-provoca-tre-incidenti-denunciato-60enne/ - facebook.com facebook Per fare un albero, la storia della semina x.com