Ragazzo ubriaco semina il panico al pronto soccorso e aggredisce i carabinieri

Attorno alla mezzanotte di domenica 3 maggio, il pronto soccorso di un ospedale in provincia di Brescia ha chiamato le forze dell'ordine, segnalando un uomo visibilmente ubriaco che aveva causato scompiglio all’interno della struttura. Il ragazzo ha iniziato a disturbare e a minacciare il personale sanitario, poi si è scagliato contro i carabinieri intervenuti per calmare la situazione. È stato necessario l'intervento delle forze dell’ordine per gestire la scena.

Era appena passata la mezzanotte di domenica 3 maggio, quando dal pronto soccorso dell'ospedale di Chiari è partita una richiesta di aiuto al 112. Il personale sanitario e gli addetti alla vigilanza non riuscivano più a gestire un giovane che, dopo essere stato visitato, si rifiutava.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Detenuto ubriaco e drogato danneggia infermeria, aggredisce un poliziotto e semina il panico al pronto soccorso“Non si ferma l’escalation di violenza all’interno della casa di reclusione di Orvieto. Dopo l’accoltellamento semina il panico al pronto soccorso: distrugge un macchinario e aggredisce i carabinieri. Arrestato 21enne stranieroI Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno arrestato un 21enne di origini magrebine. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ubriaco, semina il caos in piazza Garibaldi a Trieste: tre carabinieri feriti e danni a un’auto; Brescia: ubriaco e drogato, aggredisce i soccorritori dell'ambulanza e pure i poliziotti - BresciaToday; Ubriaco semina il caos in due locali e aggredisce i Carabinieri, arrestato 28enne; Ubriaco semina il caos in centro a Foligno: fermato dalla Polizia, era ricercato per furto. Ubriaco semina il caos, panico fuori da un bar di Monte San Pietrangeli: con la chiave telescopica contro una guardia giurata e poi i carabinieriNel corso della lite, il magrebino ha afferrato una chiave telescopica e l’ha brandita con l’intenzione di spaventare l’interlocutore. Di lì a pochi istanti è sopraggiunta una pattuglia dei ... corriereadriatico.it Ubriaco chiede da bere, scoppia la rissa col baristaPaura e sangue in via XXIV Maggio, il titolare dell’attività ha reagito agli insulti del 28enne sferrando un pugno: il giovane in ospedale ... ilrestodelcarlino.it «Ero ubriaca e un ragazzo ha provato ad abusare di me. Da allora non bevo più» - facebook.com facebook