Semenzato | Abbiamo sempre creduto in Simone Venturini

Un rappresentante di un gruppo politico ha affermato di aver sempre creduto in Simone Venturini e nella coalizione di cui fa parte. Ha aggiunto che aspetteranno con rispetto la conclusione dello spoglio elettorale e la chiusura dei seggi, ritenendo doveroso rispettare questa fase. Nessun altro dettaglio o commento è stato fornito riguardo all’esito delle elezioni o alla situazione politica attuale.

«In maniera rispettosa aspettiamo la chiusura dei seggi, lo spoglio è doveroso. Abbiamo sempre creduto in Simone Venturini, abbiamo creduto nella squadra, nella coalizione. Certo, se vengono confermati i risultati, Venezia ha dato un segnale forte, un segnale che deve essere anche interpretato a. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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