Dopo il derby tra Milan e Inter, Modric ha affermato che la squadra ha mantenuto la fiducia durante tutta la partita e si prepara ora per le ultime sfide della stagione. Pervis Estupinan, difensore del Milan, ha commentato l’andamento del match in un’intervista a 'DAZN'. Entrambi i giocatori hanno condiviso le proprie impressioni sull’incontro e sui prossimi obiettivi.

Luka Modric, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Ci abbiamo sempre creduto. Non pensiamo a questo. Pensiamo partita per partita. Nel primo tempo abbiamo fatto un partitone, nel secondo tempo l'Inter è migliorata. Ma abbiamo difeso da squadra, abbiamo meritato la vittoria. Ora testa al finale di stagione per continuare così" "Non ci sono dubbi, l'arbitro ha fischiato prima che la palla entrasse". "Ci sono sempre rumors intorno alla squadra, ma non mi interessa.

© Pianetamilan.it - Milan, Modric post derby con l’Inter: “Ci abbiamo sempre creduto. Ora testa al finale di stagione”

