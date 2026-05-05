Cuore Tropical salvezza possibile | Ci abbiamo sempre creduto

Il team ha ottenuto una vittoria importante in una partita decisiva, dimostrando tenacia e determinazione nonostante le difficoltà. La squadra ha concluso la gara con un risultato che potrebbe cambiare il corso della stagione, portando speranze di salvezza. La partita si è giocata in un clima teso, con occasioni da entrambe le parti e momenti di tensione. Ora si attende il prossimo incontro, che potrebbe rivelarsi decisivo.

A volte il calcio decide di concedere un’ultimo ballo a chi ha saputo soffrire senza mai abbassare lo sguardo. Per il Tropical Coriano, il pareggio strappato con le unghie sul campo del Pro Palazzolo non è stato un semplice punto, ma il diritto a giocarsi il destino in un’ultima, decisiva sfida. La truppa del presidente Marzi ha dimostrato che le sentenze scritte a metà stagione possono essere ribaltate dal cuore, guadagnandosi una seconda vita da consumare tutta domenica prossima, sul campo del Crema. "Nel girone d’andata ci davano già per spacciati – ricorda con più di una punta di orgoglio mister Massimo Scardovi, "e tutti i ragazzi invece sono stati non bravi, ma bravissimi nel crederci sempre.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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